Мнение: Т-72 “Каррар”
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Иранская модификация старого-доброго Т-72.
Находится на вооружении сухопутных сил Корпуса Стражей Исламской Революции. В качестве "фишки" тюнинга отмечают маскировочную систему затрудняющую обнаружения танка в инфракрасном диапазоне.
Очевидно, что подобная модификация появилась в связи с размышлениями о том, как повысить выживаемость бронетехники в условиях потенциального господства противника в воздухе.
Насколько все это на самом деле эффективно, сказать трудно.
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Источник: Colonel Cassad
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