Появились сведения о службе экипажа корвета «Проворный» после пожара

Экипаж корвета «Проворный», пострадавшего в ходе пожара на верфи в Санкт-Петербурге, распределят на другие корабли, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Источник ТАСС заявил, что экипаж был «сформирован из моряков 114-й бригады» охраны водного района «для освоения этого корабля». Команда «будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта». Экипаж готовился к службе на «Проворном» в течение двух месяцев. Кроме того, источник сообщил, что «Проворный» собирались включить в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России, он должен был дислоцироваться на Камчатке. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, корвет «Проворный», который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон», сгорел на судостроительном заводе «Северная верфь» за считанные месяцы до передачи флоту. Пресс-служба верфи сообщила, что «корпус корабля не пострадал», «надстройка подлежит демонтажу», при этом «оборудования в надстройке не было», а с АО «СНСЗ» ведутся переговоры «о строительстве новой надстройки».