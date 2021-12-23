 

Появились сведения о службе экипажа корвета «Проворный» после пожара

23.12.2021, 3:46, Новости дня
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Экипаж корвета «Проворный», пострадавшего в ходе пожара на верфи в Санкт-Петербурге, распределят на другие корабли, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Источник ТАСС заявил, что экипаж был «сформирован из моряков 114-й бригады» охраны водного района «для освоения этого корабля». Команда «будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта». Экипаж готовился к службе на «Проворном» в течение двух месяцев. Кроме того, источник сообщил, что «Проворный» собирались включить в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России, он должен был дислоцироваться на Камчатке. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, корвет «Проворный», который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон», сгорел на судостроительном заводе «Северная верфь» за считанные месяцы до передачи флоту. Пресс-служба верфи сообщила, что «корпус корабля не пострадал», «надстройка подлежит демонтажу», при этом «оборудования в надстройке не было», а с АО «СНСЗ» ведутся переговоры «о строительстве новой надстройки».



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