Скворцова рассказала о препарате для лечения COVID-19

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова сообщила, что «при исследованиях», если «больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента». «Мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Глава ФМБА рассказала, что препарат «достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом». Он «не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий» и «хорошо переносится у всех». Отмечается, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.

Скворцова отметила, что «пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах». Планируется «провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», передает РИА «Новости».

Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».