 

ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в дискуссиях с РФ по вопросам европейской безопасности – Боррель

23.12.2021, 3:34, Новости дня
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Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 22 декабря на сайте службы внешних связей ЕС.

“Любая реальная дискуссия по вопросам безопасности в Европе должна опираться на обязательства и обязанности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН – истинных столпов европейской архитектуры безопасности – и укреплять их, а не приводить к их эрозии, – считает Боррель. – ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление его интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по вопросам европейской безопасности”.

По мнению Борреля, предложение Альянса провести Совет Россия – НАТО в ответ на проекты договоров о гарантиях безопасности, опубликованные РФ, есть “важным шагом”.

“НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе. ЕС стремится работать вместе со своими союзниками, а также со своими партнерами над урегулированием сегодняшней ситуации в области безопасности на нашем континенте”, – подчеркнул Боррель.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о “гарантиях безопасности” Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата” по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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