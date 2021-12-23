Суд в Москве арестовал ректора Казанского университета по делу об убийстве

Басманный районный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, который стал фигурантом дела об убийстве. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Фото: пресс-служба Басманного суда.

Меру пресечения Гафурову избрали до 21 февраля. Защита просила не заключать его под стражу.

По данным СМИ, в деле речь идет о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. В нем фигурировали лидеры организованной преступной группы «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

Источники «Новой газеты» в Казани рассказали, что Гафурова задержали оперативники из центрального аппарата ФСБ. Ректор КФУ в сопровождении силовиков был отправлен в Москву рейсовым самолетом.

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«Новая газета» еще в 2012 году писала о предполагаемой фабуле дела. Ректор КФУ был хорошо знаком с лидерами ОПГ «29-й комплекс». В 2008 году вышла в свет книга «Зазеркалье», написанная отставным подполковником ФСБ Юрием Удовенко, входившим в группы, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников ОПГ.

В ней дословно был воспроизведен протокол допроса свидетеля Игоря Романова. «…Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова», — говорилось в протоколе.

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он занимает пост ректора КФУ с 2010 года. В ходе президентской избирательной кампании 2012 года Гафуров был доверенным лицом президента Владимира Путина.

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