Мнение: Потенциал угрозы размещения американских ракет в Польше

Что попадает под потенциальный удар ракет малой и средней дальности при их размещении в Польше.

Как не трудно догадаться, при размещении таких ракет (с ядерными боеголовками) в Прибалтике и на Украине, уязвимость основных центров РФ будет критической.

По большому счету, это аналогично размещению ядерных ракет США в Турции, что привело к Карибскому кризису. Отсюда и разговоры о необходимости устранить эту угрозу, в том числе, если потребуется, и военными методами.

Картинка вот отсюда https://twitter.com/krakek1/status/1473705486402863115

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