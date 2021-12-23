Директор «Вектора» признал техническую возможность искусственного создания «омикрона»

Технически можно было создать «омикрон» искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, сообщил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1»

«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» и может составить ему конкуренцию, в том числе и в России. По его словам, по предварительным данным, «омикрон» распространяется в три раза быстрее «дельты».

Максютов заверил, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и «омикрон», их модификация не требуется.

Ранее сообщалось, что исследования ученых из РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса.