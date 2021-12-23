 

Песков рассказал о подъеме экономики после пандемийного шока

23.12.2021, 3:02, Новости дня
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Экономика РФ более-менее встала на ноги после пандемийного шока, сообщил в интервью телеканалу НТВ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на большой пресс-конференции президент традиционно подводит итоги года. «Это и экономические итоги года. Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока», – цитирует его РИА «Новости».

Также Песков назвал последствия неблагоприятной мировой конъюнктуры: «инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис, это естественно накладывает отпечаток».

По его словам, можно с легкостью предположить, что эти темы будут затронуты на большой пресс-конференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком рассказал, что российские власти с началом пандемии коронавируса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики.



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