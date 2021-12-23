 

В Белоруссии задержали подозреваемого в терроризме россиянина

23.12.2021, 3:02, Новости дня
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Гражданин России, проживающий в белорусском Гомеле, задержан белорусскими правоохранителями по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в проколе шин 39 троллейбусов из экстремистских побуждений.

В отношении мужчины возбуждено дело по факту акта терроризма, сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников.

«Недавний пример – задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», – сказал Мельников в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом Гомельской области, передает РИА «Новости».

Мельников добавил, что в отношении мужчины расследуется уголовное дело. Также глава КГБ по Гомельской области отметил, что происходящее свидетельствует о радикализации отдельных лиц, являющихся сторонниками экстремистских Тelegram-сообществ. 



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