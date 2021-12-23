Сбежавший в Белоруссию польский солдат оценил версию о работе на КГБ

Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко прокомментировал озвученные в СМИ предположения о том, что он является агентом белорусского КГБ.

«Хорошая шутка», – сказал Чечко. Он сообщил, что в Белоруссии обеспечен едой, его никто не бьет. Чечко также заявил, что остался бы в Белоруссии, если будет такая возможность: «Если жизнь как-то устроится, если я найду какую-то работу, почему бы и нет?». Он рассказал, что «работал когда-то сварщиком» и «разбирается в электричестве», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Чечко опроверг заявления польских СМИ о друзьях в Белоруссии, но признал, что у него «были проблемы с законом, связанные с мамой», и что он «лечился от алкогольной зависимости». «Просто они сейчас вытягивают все такого типа минимальные проблемы… Они же не скажут, что я герой, они скажут, что трус, преступник – все это они вытянут, все, что есть самое плохое по отношению ко», – сообщил Чечко.

Он подтвердил заявления об убийствах польскими силовиками мигрантов и волонтеров. Также Чечко заявил, что участвовал в убийствах, поскольку его «заставляли». «От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что он стрелял в людей. Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал», – заверил он.

Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.