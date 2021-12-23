Кулеба предположил сценарии развития ситуации у границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два, на его взгляд, возможных сценария развития ситуации с якобы наращиванием войск РФ у границ Украины, один из них дипломатический, а второй – военный.

По его словам, первый сценарий – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Проекты переговоров о том, что Украину не должны принимать в НАТО, он назвал поднятием ставок для более выгодной позиции.

«А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», – цитирует Кулебу украинское издание «НВ», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Киев и западные страны обеспокоены якобы планами РФ вторгнуться на территорию Украины, а также усилением военной мощи у украинских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории. Москва не раз отвергала эти обвинения.