 

Кулеба предположил сценарии развития ситуации у границ Украины

23.12.2021, 2:56, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два, на его взгляд, возможных сценария развития ситуации с якобы наращиванием войск РФ у границ Украины, один из них дипломатический, а второй – военный.

По его словам, первый сценарий – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Проекты переговоров о том, что Украину не должны принимать в НАТО, он назвал поднятием ставок для более выгодной позиции.

«А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», – цитирует Кулебу украинское издание «НВ», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Киев и западные страны обеспокоены якобы планами РФ вторгнуться на территорию Украины, а также усилением военной мощи у украинских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории. Москва не раз отвергала эти обвинения. 



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