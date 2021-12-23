 

Актер Джеймс Франко признался в сексуальных связях с собственными студентками

23.12.2021, 2:56, Новости дня
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Американский актер Джеймс Франко подтвердил, что «спал со студентками» организованной им школы актерского мастерства.

Франко «признал, что действительно спал со своими студентками». Он заявил, что это происходило не в «конкретном классе» с уроками «постельных сцен». «В ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно… предполагаю, что в то время я думал, что если это по обоюдному согласию, все нормально», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на SiriusXM.

Он сказал, что создавал школу не ради связей со студентками, это не было «мастер-планом». Название созданного им урока «постельных сцен» является провокационным, сказал Франко, но уроки нужны были не для отработки сексуальных сцен, а чтобы научить молодых актеров исполнять роли в рамках романтических отношений между героями.

Hollywood Reporter сообщало, что Франко и связанные с ним организации согласились выплатить более 2,2 млн долларов для урегулирования судебного дела.



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