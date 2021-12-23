 

В Великобритании зарегистрировали более 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки – впервые за время пандемии

23.12.2021, 2:50, Новости дня
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Это наивысший показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекордный прирост был зафиксирован 17 декабря (93 045 случаев).

Начиная с 15 декабря заболеваемость в Великобритании держалась на высоком уровне – от 78,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

За весь период пандемии в Соединенном Королевстве выявили почти 11,65 млн случаев COVID-19 и более 147,5 тыс. смертей от последствий заболевания.

В Великобритании почти 90% населения (51,58 млн человек) получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса, 82% (47,16 млн) – две дозы, 53,6% (30,84 млн) – сделали “бустерный” укол.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Великобритания по числу инфицирований находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии, свидетельствуют данные ВОЗ.

12 декабря власти Великобритании из-за распространения штамма коронавируса “Омикрон” повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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