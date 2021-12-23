 

Кулеба об указе Зеленского: Комментировать внешнюю политику смогут разные люди, заявлять от имени Украины – президент, премьер и глава МИД

23.12.2021, 2:50, Новости дня
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“Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях”, – написал Кулеба.

По его словам, в первом пункте указа “говорится об официальной позиции государства, а на трех лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства”.

“Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии, – это искажение реально”, – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159595182723389

Контекст:

Зеленский подписал указ 22 декабря. В нем отмечается, что “с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины”.

Согласно указу Зеленского, МИД Украины “в соответствии с определенными законодательством полномочиями” предоставляет официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу страны, обеспечивает координацию деятельности госорганов в сфере внешних отношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины.

Также официальная переписка по вопросам, связанным с государственной политикой в сфере внешних отношений, должна осуществляться через МИД Украины, кроме случаев, предусмотренных законом или международными договорами. Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно МИД Украины.

Кроме этого, документ определяет составы украинских делегаций для переговоров на разных уровнях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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