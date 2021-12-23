Выдворяют — что хотят?

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23.12.2021, 2:29, Разное
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Россия и Германия обменялись дипломатами и критикой после приговора берлинскому киллеру.


Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайра выходит из российского МИДа. Фото: Фото: EPA

На прошлой неделе Берлин выслал двух российских дипломатов — это реакция на приговор по делу чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в берлинском парке. Суд постановил, что убийство было совершено по заказу российских спецслужб. Российский МИД называет приговор «абсолютно несправедливым» и «необъективным». В понедельник в качестве ответной меры Москва выслала двух немецких дипломатов.

20 декабря посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в российский МИД. Там ему был «заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства РФ в Германии», которое было принято на прошлой неделе. Российский МИД еще раз назвал обвинения в причастности российских государственных ведомств к убийству Хангошвили «голословными» и «оторванными от реальности», а сам приговор суда — политическим заказом. В «порядке симметричного ответа» российский МИД тоже решил выслать двух дипломатов.

Решение российского МИДа прокомментировало посольство Германии в России. Геза Андреас фон Гайр заявил, что органы юстиции в Германии независимы и никакого политического влияния на суд оказано не было.

А высылка двух российских дипломатов — адекватная реакция на «убийство, совершенное в Германии по заданию другого государства».

В МИД Германии в ответ на решение российских коллег отметили, что оно «еще больше обостряет отношения» между двумя странами.

Суд по делу «об убийстве в Тиргартене» стал одним из самых громких процессов в Германии последних лет. Убитый — Зелимхан Хангошвили, чеченец-кистинец, житель Грузии, возглавлявший чеченские вооруженные отряды в 2000 и 2004 году и воевавший на стороне Грузии в конфликте с Южной Осетией. Власти РФ признали Хангошвили террористом — после этого, в 2016 году, он получил политическое убежище в Германии. В 2019 году Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен: преступник попытался скрыться, но был схвачен полицией.

Практически тут же полиция установила, что Вадим Соколов — паспорт на это имя обнаружился у убийцы — это вымышленное имя. Через несколько месяцев в правоохранительных органах заявили, что установили личность преступника. Параллельно попытки установить его личность предприняли журналисты изданий Der Spiegel, The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ — «иностранных агентов»), Bellingcat (внесен Минюстом в реестр СМИ — «иностранных агентов») и центра «Досье»: они выяснили, что его настоящее имя — Вадим Красиков. В расследовании журналистов установлено, что Красиков связан с российскими спецслужбами.

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Федеральный прокурор Германии уверен, что убийство чеченского полевого командира в Берлине было заказано российскими госведомствами

Федеральная прокуратура Германии пришла к тем же выводам — по данным федерального прокурора Николауса Форшнера, убийство Хангошвили было государственным заказом. Высший земельный суд Берлина на прошлой неделе прислушался к аргументам прокуратуры, признал Красикова виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. А также

постановил, что убийца действовал от имени российского государства.

На фоне приговора разгорелся дипломатический скандал. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о «серьезном нарушении немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германия». Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, назвала дело «политизированным и оторванным от какого-либо представления о законности».

Мария Епифанова, «Новая газета»

Источник: Новая газета



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