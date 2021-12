Новогоднее поздравление посла РФ в Таллине удивило эстонского депутата

Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова.

В ней посол обещает, что в новом году РФ «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте. «Между тем, кажется, мы все неправильно понимаем Россию», – написал он в своем Twitter.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать РФ право голоса по вопросу расширения НАТО.

Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».