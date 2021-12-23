 

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на Газпром

23.12.2021, 2:12, Новости дня
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Требование «Нафтогаза Украины» обязать Газпром продавать больше газа в ЕС получено Еврокомиссией, сообщила представитель ЕК Мария Тсони.

Тсони сказала, что ЕК «получила эту жалобу» и «оценит ее на основании стандартных процедур». ЕК «не намерена более комментировать это на данный момент», передает ТАСС.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания якобы злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа.



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