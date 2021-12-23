Город в Австралии подвергся нашествию пьяных попугаев

Жители австралийского города Брум страдают из-за пьяных краснокрылых попугаев, которые залетают в их дома, сообщают СМИ.

Попугаи едят опавшие плоды манго, которые гниют и ферментируются на солнце. Так как в манго много сахара, плоды бродят, в них вырабатывается спирт. В результате пьяные попугаи летают по непредсказуемой траектории, забираются в дома, бродят там, валяются на полу, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Fox Melbourne.

При этом попугаи могут стать легкой добычей для хищников, например, домашних кошек. Птицы страдают из-за отравления этанолом и недоедания в течение нескольких дней, становятся сонными. Нескольким птицам помогли местные ветеринары, к которым попугаев доставили из-за странного поведения.