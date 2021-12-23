Треть украинцев считают опасной покупку электроэнергии в Беларуси. Почти 10% – видят в этом поддержку режима Лукашенко – опрос

Как поясняют социологи, 33,5% граждан думают, что в критический момент считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интересах России может прекратить поставки – и это негативно отразится на украинской энергосистеме.

9,8% опрошенных подчеркнули, что покупая электроэнергию в Беларуси, украинские власти поддерживают режим Лукашенко.

В то же время 32,4% респондентов назвали закупки в Беларуси необходимостью, поскольку Украина должна покупать электроэнергию где угодно, чтобы избежать отключений света.

Еще 24,3% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 13–16 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1203 респондента методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

С 6 ноября коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси возобновились. Как отметило агентство LIGA.net, в основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе пресс-марафона заявил, что поставки электричества из Беларуси являются вынужденными. “А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: “Нельзя импортировать электричество из Беларуси”. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство?” – сказал Зеленский.

В Национальной энергетической компании “Укрэнерго” напомнили, что она не осуществляет импорт или экспорт электроэнергии, а лишь предоставляет техническую возможность для этого. Электроэнергию импортируют и экспортируют исключительно импортеры/трейдеры в соответствии с заключенными ими коммерческими договорами.

—