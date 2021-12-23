 

Микропластик добрался до вершин Пиренейских гор

23.12.2021, 1:34, Новости дня
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О масштабах проблемы с загрязнением окружающей среды отходами полимеров говорит еще одна свежая новость. В воздухе, окружающем вершины Пиренейских гор, обнаружены микроскопические частицы пластика.

Ученые давно говорят о том, что проблема касается не только локальных территорий на много численных свалках, куда массово сбрасывают отходы. Микропластик обнаружен в водах мирового океана, а также в атмосфере.

Таким образом, микропластик становится частью глобальной пищевой цепочки. И, как оказалось, мы его еще и вдыхаем. Отметим, что Пиренеи – довольно-таки высокие горы, а страны, на территории которых находятся эти горные массивы, давно заботятся об экологии. Ученые считают, что микропластик является серьезной угрозой для здоровья любого живого организма.



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