Микропластик добрался до вершин Пиренейских гор

О масштабах проблемы с загрязнением окружающей среды отходами полимеров говорит еще одна свежая новость. В воздухе, окружающем вершины Пиренейских гор, обнаружены микроскопические частицы пластика.

Ученые давно говорят о том, что проблема касается не только локальных территорий на много численных свалках, куда массово сбрасывают отходы. Микропластик обнаружен в водах мирового океана, а также в атмосфере.

Таким образом, микропластик становится частью глобальной пищевой цепочки. И, как оказалось, мы его еще и вдыхаем. Отметим, что Пиренеи – довольно-таки высокие горы, а страны, на территории которых находятся эти горные массивы, давно заботятся об экологии. Ученые считают, что микропластик является серьезной угрозой для здоровья любого живого организма.