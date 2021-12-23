Оказалось, что собаки понимают законы физики

Наши домашние любимцы продолжают удивлять своими умственными способностями. Недавно ученые провели серию экспериментов с собаками, которые доказали, что животные в принципе понимают законы ньютоновской физики.

Собакам показывали мультики в формате 3D, чтобы добиться максимально реалистичного изображения. На экране двигались шарики и другие предметы, за чем собачки с интересом наблюдали. Но в какой-то момент они наминали двигаться неестественно. То почему-то ускорялись, меняли направление движения, «падали» вверх, а не вниз и т.д.

Каждый раз собаки выражали искреннее удивление происходящему, будто пытаясь сообщить, что происходит что-то невероятное – такого быть не может. У некоторых животных даже расширялись зрачки и учащался пульс. Разумеется, ведь собака-то знает, какие силы действуют в природе.