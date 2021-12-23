Комитет ГД по молодежной политике подвел итоги работы за осеннюю сессию

За два месяца работы комитет Госдумы по молодежной политике провел 16 мероприятий, был разработан законопроект «О страховании волонтеров», проведены парламентские слушания по теме волонтерства с участием председателя Госдумы и лидеров фракций, сообщил председатель комитета Артем Метелев.

«Наш комитет молодой, он был образован 12-го октября, а 13-го мы уже провели первое заседание. За эти два месяца мы провели 16 мероприятий: приняли федеральный бюджет на ближайшие три года, взяли в работу темы поддержки волонтеров, трудоустройства выпускников университетов и подростков, молодых инвалидов и выпускников детских домов, защиты прав и интересов студентов, повышения стипендий и оценке качества образования. Мы обещали молодым людям и представителям волонтерского движения, что будем использовать инструменты депутата Госдумы для наращивания поддержки движения, и мы свои обещания выполняем», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Метелева, «был разработан законопроект «О страховании волонтеров», проведены парламентские слушания по теме волонтерства с участием председателя Госдумы и лидеров фракций, итогом которых стали десятки рекомендаций в адрес правительства по совершенствованию законодательства в области развития добровольчества, развитию инфраструктуры, запуска образовательных программ».

Также комитетом подготовлены две законодательные инициативы: об обязательном страховании добровольцев (волонтеров) и по внесению изменений в налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогового регулирования передачи товаров в благотворительных целях (фудшеринг). Законопроекты проходят процедуру согласования.

Комитет провел 16 мероприятий, включая 11 заседаний Комитета и два круглых стола, панельную сессию на форуме #МЫВМЕСТЕ и парламентские слушания по теме развития волонтерства. По итогам мероприятий комитета более 40 рекомендаций были направлены в 10 профильных федеральных органов исполнительной власти. 23 инициативы вошли в долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, утвержденную правительством России.