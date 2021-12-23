 

Комитет ГД по молодежной политике подвел итоги работы за осеннюю сессию

23.12.2021, 1:28, Новости дня
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За два месяца работы комитет Госдумы по молодежной политике провел 16 мероприятий, был разработан законопроект «О страховании волонтеров», проведены парламентские слушания по теме волонтерства с участием председателя Госдумы и лидеров фракций, сообщил председатель комитета Артем Метелев.

«Наш комитет молодой, он был образован 12-го октября, а 13-го мы уже провели первое заседание. За эти два месяца мы провели 16 мероприятий: приняли федеральный бюджет на ближайшие три года, взяли в работу темы поддержки волонтеров, трудоустройства выпускников университетов и подростков, молодых инвалидов и выпускников детских домов, защиты прав и интересов студентов, повышения стипендий и оценке качества образования. Мы обещали молодым людям и представителям волонтерского движения, что будем использовать инструменты депутата Госдумы для наращивания поддержки движения, и мы свои обещания выполняем», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Метелева, «был разработан законопроект «О страховании волонтеров», проведены парламентские слушания по теме волонтерства с участием председателя Госдумы и лидеров фракций, итогом которых стали десятки рекомендаций в адрес правительства по совершенствованию законодательства в области развития добровольчества, развитию инфраструктуры, запуска образовательных программ».

Также комитетом подготовлены две законодательные инициативы: об обязательном страховании добровольцев (волонтеров) и по внесению изменений в налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогового регулирования передачи товаров в благотворительных целях (фудшеринг). Законопроекты проходят процедуру согласования.

Комитет провел 16 мероприятий, включая 11 заседаний Комитета и два круглых стола, панельную сессию на форуме #МЫВМЕСТЕ и парламентские слушания по теме развития волонтерства. По итогам мероприятий комитета более 40 рекомендаций были направлены в 10 профильных федеральных органов исполнительной власти. 23 инициативы вошли в долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, утвержденную правительством России.



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