 

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения COVID-19

23.12.2021, 1:28, Новости дня
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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», информирует пресс-служба ФМБА.

«Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».

Препарат является антидотом против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.

В нем два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.



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