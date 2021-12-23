 

За первый год работы новой установки на шахте “ДТЭК Энерго” из шахтного метана произвели 6 млн кВт/ч электроэнергии

23.12.2021, 1:22, Новости дня
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В компании сообщили, что пилотный проект по когенерации шахтного метана стартовал на предприятии в конце 2020 года.

“С этого времени газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, не просто откачивается на поверхность, чтобы шахтеры работали безопасно, но и превращается в электричество и тепло на специальном когенерационном оборудовании”, – говорится в сообщении.

Это совместный проект компаний “ДТЭК Энерго” и Recycling Solutions.

“ДТЭК Энерго” – ответственная компания, внедряющая экологические инициативы и проекты для снижения негативного влияния промышленного производства на окружающую среду регионов, где работают наши предприятия. Метан выделяется в горных выработках при добыче угля и в больших концентрациях опасен для шахтеров. Поэтому постоянно проветриваем и дегазируем выработки. Ранее этот сопутствующий газ выбрасывался в атмосферу. Теперь он сжигается на специальной когенерационной установке и превращается в электричество”, – рассказал директор по добыче угля “ДТЭК Энерго” Михаил Барабаш.

В пресс-службе сообщили, что за год когенерация позволила утилизировать 1,3 млн м³ шахтного метана. Из него на предприятии произвели около 6 млн кВт/ч электроэнергии, что составляет десятую часть от общего энергопотребления шахты.

Проект на шахте “ДТЭК Энерго” реализовала компания Recycling Solutions, занимающаяся стратегическим управлением отходами и побочными продуктами производства, сообщили в компании. Инвестиции Recycling Solutions составили $2,6 млн.

“Выбросы метана обладают высоким коэффициентом воздействия на глобальное потепление. В то же время метан является альтернативным источником энергии. За год работы нашей когенерационной установки на шахте “Степная” выбросы в окружающую среду снизились на 1,3 млн м³ в CO₂ эквиваленте. Этот объем сравним, например, с годовой эксплуатацией 5 тыс. легковых автомобилей, сжиганием 11,2 тыс. тонн угля или обеспечением 2,7 тыс. домов тепло- и электроэнергией. Аналогичный объем CO₂ ежегодно перерабатывает 11 тыс. га леса. Сейчас наша установка – редкий действующий пример среди проектов когенерации на основе промышленных газов в альтернативной энергетике Украины”, – заявил гендиректор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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