 

Грызлова назначат послом России в Беларуси – СМИ

23.12.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным источника издания, комитет российской Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла. Информацию о назначении подтвердил “РИА Новости” первый заместитель главы комитета Константин Затулин.

Первое время Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в ТКГ, сообщает “Коммерсантъ”. “Интерфакс” со ссылкой на источник в Госдуме РФ проинформировал, что Грызлов может приступить к исполнению новых обязанностей до наступления 2022 года.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова представителем РФ в трехсторонней контактной группе в декабре 2015 года. Грызлов с 2002 года – председатель высшего совета партии “Единая Россия”. Также он занимал должность министра внутренних дел РФ (с 2001-го по 2003 год) и главы российской Госдумы (с 2003-го по 2011 год). 

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. В ее рамках действуют четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые портят зрение

03.07 / В Москве расследуют дело о гибели рабочего на съемочной площадке

27.04 / Давиденко: Диссертация Кивы – это для меня главный аргумент, почему детям в плане учебы в Украине делать нечего

02.09 / На высших постах в Афганистане женщин “не может быть” – “Талибан”

24.06 / Автоматизированный корабельный комплекс связи «Рокот» показали на МВМС-2021

14.10 / Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

04.08 / В продажу поступили процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G

26.08 / Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

04.10 / Космонавт назвал далеким от реальности сюжет фильма «Вызов»

28.09 / Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса, власти уверяют, что это согласовано с ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика