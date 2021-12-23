Силовики задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова

Это может быть связано с делом о заказном убийстве.

Силовики задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, сообщают издание «БИЗНЕС Online» и агентство «Татар-информ» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, его могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах, в котором ранее фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

Также, по другой версии, задержание может быть связано с делом о коррупции, пишет «БИЗНЕС Online». По данным издания, следственные действия прошли еще вчера.

По сведениям источников «Новой газеты» в Казани, Гафурова задержали оперативники из центрального аппарата ФСБ.

Ректор КФУ в сопровождении оперативников ФСБ был отправлен в Москву рейсовым самолетом, сразу из Домодедова его доставят в Басманный районный суд для избрания меры пресечения, добавил источник «Новой».

При этом близкий к ректору сотрудник учебного заведения сказал «БИЗНЕС Online», что «ректор заболел сегодня и на работу не выйдет», а в пресс-службе КФУ сообщили, что к ним официальная информация не поступала и университет работает в прежнем режиме.

«Новая» еще в 2012 году писала о предполагаемой фабуле истории.

Ректор КФУ был хорошо знаком с лидерами ОПГ «29-й комплекс». В 2008 году вышла в свет книга «Зазеркалье», написанная отставным подполковником ФСБ Юрием Удовенко, входившим в группы, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников ОПГ.

В ней дословно был воспроизведен протокол допроса свидетеля Игоря Романова. «…Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова», — говорилось в протоколе.

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Участники ОПГ «29-й комплекс», как выяснило следствие, были причастны ко многим преступлениям. В частности, по данным следственных органов, в 1993 году один из участников ОПГ Асадуллин, более известный как Рузалик, убил другого участника группировки из-за личной неприязни. Также в качестве наемников в августе 1999 года Рузалик и другой член «29-го комплекса» убили экс-участника ОПГ «Айдароновские», предпринимателя и депутата из Елабуги Айдара Исрафилова.

Как тогда рассказали источники «Новой», на правдоподобность версии о возможной причастности ректора КФУ Гафурова к убийству Исрафилова указывает то, что незадолго до своей гибели Исрафилов публично заявил, что на планировавшихся в начале 2000 года выборах депутатов Госсовета Татарстана он будет баллотироваться в одном округе с Гафуровым. 2 марта 2017 года Асадуллина приговорили к 24 годам 11 месяцам лишения свободы.

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он занимает пост ректора КФУ с 2010 года. В ходе президентской избирательной кампании 2012 года Гафуров был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

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