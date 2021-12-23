Ученые предупреждают об ускорении таяния ледников в Гималаях

Таяние гималайских ледников ускорилось на порядок за последние несколько десятилетий, говорят ученые. Это значит, что на Земле быстро исчезает еще один ледяной щит, что, несомненно, негативно повлияет на климат. Но есть последствия еще более угрожающие.

Дело в том, что в случае полного исчезновения ледников на вершинах Гималайских гор, жители сразу нескольких стран могут столкнуться с острым дефицитом пресной воды, которую они сейчас получают из рек.

Ученые напоминают также, что ледники в Гималаях в последний раз активно расширялись во время так называемого Малого ледникового периода 400-700 лет назад. С тех пор их площадь уменьшалась, и вот теперь стала совсем маленькой. Всего потеряно не менее 390 кубических километров льда.