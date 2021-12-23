 

Ученые рассказали, чем грозит нам расширение Вселенной

23.12.2021, 0:50, Новости дня
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О том, что наша Вселенная постоянно расширяется, науке стало известно еще в 1929 году. Но чем грозит это процесс нам с вами? И значит ли это, что Земля также постоянно отдаляется от Солнца?

По словам ученых, несмотря на огромную скорость расширения окружающего нас мира, он реально изменится до неузнаваемости только через много миллиардов лет. Вряд ли человечество как вид вообще доживет до того момента. И даже Солнце может погаснуть к тому времени, когда на небосводе нельзя будет увидеть ни одной звезды.

Однако результаты расширения за последние несколько десятилетий заметили даже современные астрономы. Правда, для этого им понадобились очень точные измерительные приборы. Кстати, Земля от Солнца и Луна от Земли также постепенно отдаляются.



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