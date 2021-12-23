В Соединенных Штатах создают надувные беспилотники для полетов в атмосфере Венеры

Ученые из Соединенных Штатов сообщают, что создали уже надувной беспилотный летательный аппарат, предназначенный для полетов в атмосфере Венеры. Теперь остается разработать для него надежное программное обеспечение, уточняют они.

Такой необычный БПЛА понадобится во время будущих космических миссий. О том, что НАСА планирует целый ряд полетов на Венеру, уже не секрет. Задачей беспилотника станет анализ химического состава воздуха на второй планете Солнечной системы.

Если повезет, он найдет следы пребывания там живых организмов, говорят ученые. Собственно говоря, на Венеры планируют отправить целый флот беспилотников. Потому-то они и надувные. В грузовом отсеке космического корабля аппараты займут меньше места.