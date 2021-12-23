 

Отбор газа из ПХГ Европы во вторник стал рекордным

23.12.2021, 0:45, Новости дня
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Во вторник отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался рекордным для 21 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор в 762 млн кубометров стал также максимальным показателем с начала отопительного сезона (стартовал в октябре). Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 58,26%, передает ТАСС.

Напомним, Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа. Танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров.



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