Украинские военные проверили «зимнюю» эффективность Javelin

Штаб украинской операции Объединенных сил в Донбассе подтвердил, что состоялись первые учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в регионе.

Как информирует штаб, «практическое выполнение стрельб по броневым объектам» прошло «на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения» ООС. Подчеркивается, что «применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые», передает РИА «Новости».

Стрельба «велась по условной цели – танку в траншее, которая находилась на расстоянии около 1,5 км». При этом проверили «эффективность стрельбы» из Javelin «в зимних погодных условиях – при сильном ветре и низких температурах воздуха». В штабе сообщили, что «цель условного противника была поражена», хотя «из этого оружия военнослужащие стреляли впервые», сообщается на сайте ООС в Facebook.

Напомним, о том, что украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе сообщали украинские СМИ. Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.