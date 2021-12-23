 

Литва призвала НАТО отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности

23.12.2021, 0:42, Новости дня
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Вильнюс выступает против переговоров НАТО и РФ по предложенным Москвой проектам соглашений о гарантиях безопасности, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как сообщил Ландсбергис, его страна не считает, что «какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией». Он заверил, что в свете требований Москвы в НАТО не обсуждается вывод с территории Литвы военной базы. Литва «верит» в «необходимость сохранять нынешний уровень обороны в регионе».

«Единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть – по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Черного моря в Румынии и идет до Эстонии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Times.

Кроме того, Ландсбергис заявил, что Украина «нуждается в том, чтобы получить военную поддержку» в виде оборонительного вооружения. Литва «чувствует влияние нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии», или же на территории «от Норвегии до Румынии». По его мнению, «Россия явно намерена атаковать» Украину, нужно «готовиться к этому». «Также возможно, что намерение не только атаковать, но на самом деле изменить ситуацию во всем регионе», – сказал он.

В пятницу МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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