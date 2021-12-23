 

Крышу Омского университета покроют солнечными панелями

23.12.2021, 0:02, Новости дня
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О новых планах по развитию возобновляемой энергетики поведали в Омском государственном техническом университете. Администрация вуза решила покрыть крышу одного из зданий солнечными панелями.

Первая очередь своей СЭС будет невелика. Это всего 40 или 45 панелей, которые в совокупности дадут мощность 15 кВт. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы обеспечить частичную потребность в электричества одного корпуса. А именно, на выработанном токе станет работать столовая и медиацентр.

Ценность электростанции состоит в том, что она разработана своими же силами, отмечают специалисты. Также есть возможность наглядно продемонстрировать работоспособность таких систем. Вероятно, увидев собственными глазами, как это работает, многие захотят использовать аналогичные решения на своих объектах.



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