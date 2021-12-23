Спроектирован космический зонд, рассчитанный на 100 лет работы

Любой космический аппарат стоит очень дорого. Также много приходится потратить на его запуск на просторы Вселенной. Но зонды, к сожалению, не вечны.

Пытаясь продлить срок службы, в университете Джона Хопкинса (США) создали проект космического зонда, рассчитанного на автономную работу в течение сотни лет. Настолько долгий срок службы еще не был обеспечен ни одному спутнику, кораблю или станции, говорят ученые.

Работы еще много, отмечают эксперты. Скорее всего, первый такой зон будет запущен не ранее 2036 года. Зато перспективы создания такого аппарата весьма заманчивы. Можно будет не только выйти за пределы Солнечной системы, но и попробовать достичь ближайших звезд. Правда, о результатах узнают только внуки и правнуки тех, кто занимался запуском.