 

Невролог из РФ подарил папе Римскому книгу о лечении болезней спины

22.12.2021, 23:56, Новости дня
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Известный российский врач-невролог Джалалудин Саидбегов, много лет проработавший в Римском университете «Сапиенца» преподнес в подарок папе Римскому Франциску свою книгу «Если болит спина» во время традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

«Наша краткая встреча произошла по окончании всеобщей аудиенции в Зале Павла VI, когда папа Франциск спустился со цены и лично поприветствовал нескольких ее участников. Мне удалось поговорить с понтификом о важности лечения заболеваний позвоночника и суставов, которыми, как известно, страдает и он сам. Надо сказать, папа Римский проявил интерес к этой проблеме и, надеюсь, прочитает мою работу, где приводятся конкретные рекомендации для врачей и пациентов», – передает РИА «Новости» слова Саидбегова.

Книга «Если болит спина» является итогом 40-летней врачебной деятельности Саидбегова и, в частности, рассказывает о разработанном им методе неинвазивной репозиции позвонков и суставов (НИРПИС), при помощи которого без хирургического вмешательства и применения лекарств удается нормализовать биомеханику позвоночника и вылечивать тяжелые заболевания, включая межпозвоночные грыжи. Книга вышла в свет в РФ в конце 2019 года, а недавно была переведена на английский и итальянский языки.

Ранее стало известно, что Папе Римскому подготовили в подарок к юбилею музыкальный альбом. Российская оперная певица Светлана Касьян записала в честь 85-летия папы Римского Франциска музыкальный альбом, в который включила песни на разных языках. Певица добавила, что и диск, и ссылку на электронные платформы понтифик уже получил. Полностью альбом доступен по ссылке.



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