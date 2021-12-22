 

США обещали не договариваться с Россией о безопасности в Европе без участия ЕС

22.12.2021, 23:56, Новости дня
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что консультации по теме европейской безопасности между США и Россией должны проходить при участии Евросоюза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

Сообщается, что Боррель и Блинкен «приняли к сведению» российские предложения «относительно взглядов» Москвы «на новые договоренности по безопасности в Европе». Боррель и Блинкен при этом «подчеркнули несокрушимое партнерство США и ЕС» и «договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС»

США и ЕС договорились использовать «соответствующие международные и региональные форумы, такие как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы». Кроме того, Боррель и Блинкен обсудили «концентрацию российских сил у границ Украины и в очередной раз заявили о своей полной поддержке Киева и призывах к РФ выполнить Минские соглашения и «обеспечить деэскалацию», передает ТАСС.

В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом РФ исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.



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