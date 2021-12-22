Песков отметил эмоциональное отношение Путина к акции «Елка желаний»

Для главы российского государства Владимира Путина исполнение желаний детей в рамках акции «Елка желаний» – «по-человечески очень ответственный процесс», сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путин «очень ответственно относится, эмоционально даже, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой елки». Как сообщил пресс-секретарь, для президента «это каждый год внутренне, по-человечески очень ответственный процесс». Путин, по словам Пескова, «не только буквально выполняет сами желания, но и пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Кроме того, акция фактически стала частью программы совещания, посвященного подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, губернаторы пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции.