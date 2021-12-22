Водителя нардепа Галушко, который хамил полицейским, оштрафовали и забрали на год водительские права – МВД

“Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манер общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по ст. 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на один год и заплатил штраф 10 200 грн”, – написал Монастырский.

Он отметил, что бывают также случаи “некрасивого поведения со стороны полицейских”, за что в МВД их наказывают, но “до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского”.

“В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 грн. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает закон”, – подчеркнул Монастырский.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4598049433576490

Контекст:

Галушко – член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

22 декабря “Украинская правда” опубликовала видео инцидента с Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских “дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами”.

В “Слуге народа” осудили действия Галушко, устроившего конфликт с патрульными. По словам спикера фракции Юлии Палийчук, поведение депутата “станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него”.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что инцидент, о котором рассказала “Украинская правда”, – не единственный при участии Галушко.

“Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание”, – добавил экс-глава МВД.

Галушко заявил, что видео с инцидентом с патрульными появилось в СМИ из-за его голосования за отставку Авакова, сообщила Палийчук.

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