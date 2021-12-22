Песков назвал условие для новой встречи Байдена и Путина

Он заявил, что Россия передала в европейские столицы и в Вашингтон “конкретные предложения российской стороны, проекты двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности”.

Песков сказал, что перед тем, как можно будет говорить о новом очном саммите Путина и Байдена, “нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения”.

По его словам, для этого уже согласованы форматы переговоров. Песков выразил надежду, что такие переговоры начнутся в январе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на “гарантии безопасности”, предложенные РФ, на этой неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими, как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о “гарантиях безопасности” Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата” по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, до видеозвонка Путин и Байден трижды говорили по телефону, отмечает Forbes.

7 декабря Байден и Путин провели переговоры по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден и Путин сильно расходятся в признании “красных линий”, о которых заявляют в России, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что “красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ.

15 декабря Байден анонсировал “продолжительные” переговоры с Путиным. В Кремле допустили, что разговор может состояться до конца года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 21 декабря, что в Вашингтоне пока не планируют саммит Байдена и Путина.

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