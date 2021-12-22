Купи и помоги

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Как новогодняя онлайн-ярмарка выручает российскую благотворительность.

Пандемия — тяжелое время для всех нас, но особенно тяжело приходится благотворительным фондам, которые помогают тем, кто попал в беду. И дело не только в деньгах — хотя собирать пожертвования, когда россияне едва сводят концы с концами, стало еще труднее. Но какие именно сложности принесла пандемия российской благотворительности? Почему уход в онлайн — это не всегда плохо? И причем тут вообще новогодняя ярмарка?

Фото: РИА Новости

Команда благотворительного фонда «Апрель» с 2007 года помогает детям с трудным жизненным стартом на Северо-Западе: не только тем, кто попал в детский дом, но и семьям в кризисе, где ребенок рискует оказаться на попечении у государства, и тем, кто уже пережил этот тяжелый опыт и попал в приемную семью.

Во время пандемии эта работа стала намного труднее. «Двери в государственных учреждениях сразу закрылись. Там все работают по принципу «перестрахуемся»: лучше никуда не ехать, никого не принимать, ничего не делать — и никто не заболеет. Но детство уходит. Пандемия второй год уже, и тем, кто за закрытыми дверями, — особенно тяжело», рассказывает об этом представительница «Апреля» Александра Бузакова.

Не все ограничения можно преодолеть, но благотворительные организации делают все, что в их силах, чтобы продолжать помогать своим подопечным. Например, самарский «Домик детства» занимается адаптацией выпускников детских домов к самостоятельной жизни. Люди, которые воспитаны в семье, видят, что мама торопится, чтобы не опоздать на работу, или предупреждает начальника, если заболела. Тем, кто вырос в детдоме, бывает неоткуда взять такой опыт, поэтому трудоустройство для них может быть очень болезненным.

Чтобы первый опыт работы был положительным и ребята смогли влиться в общество, при «Домике детства» работают швейная и столярная мастерские, где трудоустроенных выпускников детдомов сопровождают не только мастера, но и психолог. Как говорит представитель организации Дарья Литвишко, они сразу поняли, что «закрываться — это не наш вариант, учитывая возраст наших подопечных и то, что им будет больше некуда пойти». Выход нашли в том, чтобы шить маски, которые в определенный момент 2020 года были в дефиците. Пригодился и столярный цех, где их раскраивали на лазерном станке. То, что они занимаются чем-то полезным, сильно всех успокоило, и никакой паники не было.

Фонд «Гражданский союз» (признан иностранным агентом, обжалует это решение в ЕСПЧ), который помогает другим НКО в регионе как ресурсный центр, развернулся в сторону онлайна. К примеру, раньше он бесплатно предоставлял помещение, чтобы другие организации могли провести свои мероприятия, а теперь приобрел мобильную видеостудию, чтобы помогать им проводить вебинары. В онлайн ушел и проект «Гражданского союза» по поддержке «детей войны». Бабушкам за 80 во время пандемии особенно опасно собираться вместе, но они очень любят общаться, и фонд сделал для них аудиочат.

Неожиданно пандемия повлияла и на инклюзивные мастерские «Сундук», с помощью которых фонд «Единение» помогает взрослым с ментальными нарушениями. Переключиться на онлайн было непросто, потому что люди с такими особенностями трудно перестраиваются на другие форматы. Но те, кому было трудно полностью раскрыться в стенах мастерской, кто испытывал стресс от того, что вокруг много людей, — те смогли более комфортно себя чувствовать в Zoom. На кулинарных занятиях некоторые ребята смогли так перестроиться, что начали есть продукты, которые они никогда в жизни не ели. Для людей с расстройством аутического спектра это достаточно тяжелый вопрос — есть какой-то круг продуктов, которые они едят, и родителям надо приложить титанические усилия, чтобы его расширить.

Так что и кризисы можно обернуть на пользу… если, конечно, у вас хватает денег на то, чтобы вообще продолжать работу.

К примеру, фонду «Апрель» удается собирать столько же средств, чтобы не сокращать помощь, но это стало намного сложнее. У людей, делавших пожертвования, становится меньше денег, и бизнесу, который поддерживал фонд, тоже нелегко. При этом траты растут: продуктовые наборы для подопечных семей недавно обходились в 1500 рублей, а теперь подбираются к 2000.

В похожей ситуации — фонд AdVita, адресную помощь которого получают около 700 человек в год, приезжающих в Петербург со всей страны на лечение онкологических заболеваний. Еще сотни людей лечатся в клиниках, которым фонд помогает с препаратами и расходными материалами, и даже не знают об этой поддержке. Ирина Лобань из отдела фандрайзинга AdVita вспоминает известное выражение: «чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног».

Лишь благодаря новым жертвователям фонду удается сохранять тот же объем помощи, что до пандемии. Но откуда их взять?

Александра Бузакова из «Апреля» отмечает, что источники финансирования у них самые разные: пожертвования частных лиц и бизнеса, гранты, краудфандинговые платформы, такие как Planeta.ru. Но в последние годы они стараются развивать именно присутствие на краудфандинговых платформах, потому что это помогает достучаться до людей со всех уголков России, которые про них никогда бы не узнали другим способом. В итоге семье в кризисной ситуации в Карелии может помогать кто-нибудь из Нарьян-Мара — и это не что-то удивительное, а нормальная ситуация, так и должно быть.

К идее использовать Planeta.ru пришла и Юлия Шкурина из фонда «Единение», благодаря которой на этой платформе уже второй год подряд проходит новогодняя благотворительная онлайн-ярмарка: «В прошлом году, когда началась пандемия, коллеги из Росбанка спросили: «А у вас будет онлайн-магазин? Мы всегда приезжали на благотворительную ярмарку в декабре, мы настолько привыкли к вещам из «Сундука», что не сможем без них».

Я мучилась-мучилась, как же это сделать-то, и меня осенило, что можно запустить проект на Planeta.ru.

Но я не хотела идти туда одна, потому что с нами на благотворительную ярмарку в Росбанк всегда шли еще несколько фондов. А как собрать всех? И тогда я придумала, что нужно пойти в благотворительную ассоциацию «Все вместе» и предложить, чтобы другие проверенные ассоциацией фонды тоже участвовали в ярмарке, а не делали разрозненно свои магазины и сайты. Совместные усилия приносят больше результата. И Росбанк поддержал эту инициативу».

Для Ирины Лобань из AdVita онлайн-ярмарка важна по схожим причинам: «Это наша философия. Мы рады поддерживать и участвовать в таких мероприятиях, которые показывают всем вокруг, что помощь — это не эмоциональное напряжение, что помогать можно, делая какие-то очень приятные для себя вещи, например, покупая новогодние сувениры для своих родных, друзей и коллег, зная, что часть денег пойдет на помощь людям».

Онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков», в которой участвует больше 30 благотворительных фондов и НКО, продлится на Planeta.ru до 12 января. В первый же день удалось собрать больше миллиона рублей — и Росбанк удвоил эту сумму в честь#ЩедрогоВторника. Кстати, если не очень долго откладывать заказ, то купленный здесь подарок успеют доставить вам до Нового года (в отличие от традиционных крауд-проектов фонды доставляют заказы по ходу ярмарки).

Чем же именно можно помочь упомянутым фондам?

«Единение» предлагает посуду и игрушки, созданные в мастерских руками подопечных фонда. Собранная сумма пойдет на оборудование для столярной мастерской, чтобы взрослые с ментальными особенностями учились владеть инструментами и могли что-то чинить дома. Это помогает им почувствовать себя нужными, способными принести в семью что-то полезное.

Продажа разных сувениров поможет «Апрелю» продолжить закупать продукты для кухонного уголка, который они уже установили в Сортавальском детдоме, чтобы дети могли ходить в магазин за продуктами и проводить кулинарные занятия. Если получится собрать большую сумму — такой же уголок они сделают в Олонецком детском доме.

AdVita продает на ярмарке товары выросшего из фонда магазина «Легко-легко», среди которых есть, например, миниатюрная улица Рубинштейна с домиками из керамики (чтобы собрать средства на развитие российского реестра костного мозга и на мастер-классы для лечащихся ребят), на которых они создают рисунки, становящиеся частью мерча.

У «Гражданского союза» можно купить пледы, которые вяжут пожилые «дети войны». Это даст им не только такое важное в их возрасте внимание, но и небольшую прибавку к пенсии.

«Домик детства» который также предлагает игрушки, изготовленные подопечными фонда, вложит собранные средства в развитие мастерских, чтобы больше выпускников детских домов подопечных могли получить работу и адаптироваться к взрослому миру.

Но подарки, которые можно приобрести у других фондов, ничем не хуже, и их подопечные тоже будут рады вашей поддержке. Пусть этот год начнется со счастья и заботы — и для них, и для ваших близких!

Константин Фомин,

медиакоординатор Planeta.ru

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