Историки утверждают, что новгородцы создали коньки еще в XI веке

Исследования показывают, что коньки, на которых многие любят покататься по ледяному покрытию, существовали еще в средневековые времена.

Так, историки обнаружили прообраз коньков образца XI столетия. Такие приспособления изготавливали из крупных костей животных, надевали на ноги и могли быстро перемещаться, например, по замерзшим рекам, где лед относительно ровный.

Артефакты, доказывающие правдивость данной версии, недавно были обнаружены на территории Великого Новгорода. Ученые полагают, что привычка кататься на коньках у местных жителей сохранялась как минимум до XIІІ столетия. Затем, по каким-то причинам, о таком способе зимнего передвижения позабыли. Всего во время раскопок удалось обнаружить около 50 образцов древних коньков.