 

На МКС испытают уникальный 3D-принтер

22.12.2021, 23:18, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, на борту Международной космической станции вскоре планируют испытать необычный 3D-принтер. Он предназначен для печати покрытия из самых настоящих клеток человеческой кожи.

Таким образом, будут созданы самые совместимые с организмом человека пластыри, говорят специалисты. Можно обеспечивать заживление ран в кратчайшие сроки и без каких-либо осложнений.

В данном случае, создателей принтера интересует, как он будет работать в условиях космической микрогравитации. В будущем такие принтеры пригодятся для оказания медицинской помощи космонавтам. Также их можно использовать в удаленных от центров цивилизации районах на нашей планете.



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