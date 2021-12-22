На МКС испытают уникальный 3D-принтер

Как стало известно из компетентных источников, на борту Международной космической станции вскоре планируют испытать необычный 3D-принтер. Он предназначен для печати покрытия из самых настоящих клеток человеческой кожи.

Таким образом, будут созданы самые совместимые с организмом человека пластыри, говорят специалисты. Можно обеспечивать заживление ран в кратчайшие сроки и без каких-либо осложнений.

В данном случае, создателей принтера интересует, как он будет работать в условиях космической микрогравитации. В будущем такие принтеры пригодятся для оказания медицинской помощи космонавтам. Также их можно использовать в удаленных от центров цивилизации районах на нашей планете.