Россия совершила рывок в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов»

Россия поднялась на девять ступеней в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов» за четыре года, сообщил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе заседания Экспертного совета при правительстве России.

«В 2017 году РФ занимала 56-е место в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов» (GTCI), а в 2021 году – уже 45. Заметен рост и по отдельным показателям этого индекса. Наша страна поднялась с 81-го места до 66-го по показателю «создание возможностей», со 109-го до 45-го по параметру «легкость поиска квалифицированных кадров», со 106-го до 58-го по доступности возможностей роста и со 107-го до 66-го по показателю «привлечение талантов», – сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На заседании Комиссаров рассказал о работе платформы как действующем социальном лифте для россиян разных возрастов и профессий. Об этом свидетельствуют социологические опросы, отзывы участников проектов, конкурсов и олимпиад, а также независимые международные рейтинги.

Так опросы ВЦИОМ выявили, что абсолютное большинство участников проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» уверены в том, что в РФ у молодых людей есть возможность самореализоваться (93%), а 77% опрошенных убеждены, что могут реализовать себя в своих регионах. В то время как в целом по РФ эти показатели составляют 67% и 50% соответственно. Также 83% конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание.

«В проектах за 3,5 года приняли участие уже более восьми миллионов человек, а победителями и призерами стали свыше 37 000 конкурсантов. Участники представляют не только все регионы России, заявки приходили из 150 стран мира, а конкурсы платформы охватывают людей совершенно разных возрастов и профессий», – отметил Комиссаров.

Отдельно он остановился на флагманском проекте платформы – конкурсе управленцев «Лидеры России» – который реализуется уже четвертый год. «За все время существования проекта в нем приняли участие более 840 тысяч человек. Участники конкурса получили уже более 310 новых назначений на различные должности, в том числе 77 назначений в 2021 году. Главная возможность, которую дает конкурс и ради которой он и запускался, – это личностный и профессиональный рост. Многие конкурсанты называют работу с наставником одним из главных плюсов от участия в проекте», – сказал Комиссаров.

Он также сообщил, что на базе президентской платформы в 2021 году было запущено 6 новых проектов: студенческий конкурс «Твой ход», который стал продолжением школьного проекта «Большая перемена», командный конкурс для педагогов – «Флагманы образования», который включает 4 специализации. Теперь принять участие в нем могут не только учителя, но и управленцы системы образования.

В июне стартовала программа развития «Другое дело». Этот проект позволяет участникам получать баллы за свои личные достижения и волонтерскую, благотворительную и другую общественно-полезную деятельность. Затем эти баллы они могут конвертировать в различные призы и бонусы от партнеров проекта. Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью был запущен проект «Больше, чем путешествие» – программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Совместно с Минобрнауки РФ и российскими вузами реализуется проект по созданию Центров оценки и развития компетенций. Сейчас проект насчитывает 41 Центр компетенций в 21 регионе России, причем они есть в каждом федеральном округе страны. Также в этом году совместно с Минэкономразвития РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика» была запущена серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту по всей России. Уже состоялось 10 из 116 хакатонов, участниками которых стали более 1 300 человек.