 

Запад в ООН потребовал от РФ «снизить напряженность» на Украине

22.12.2021, 23:12, Новости дня
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Представительства Евросоюза и ряда западных стран в ООН заявили, что в случае «дальнейшей агрессии против Украины» РФ заплатит «серьезную цену».

Россия провела неофициальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа». Встреча проводилась для обсуждения ситуации с национальными меньшинствами и проблемы прославления нацизма в Прибалтике и на Украине. На встрече выступили представители НПО, активисты, которые рассказали о притеснении национальных меньшинств, передает РИА «Новости».

При этом ряд стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию и Эстонию, выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия» для РФ и «повлечет за собой серьезную цену». Как утверждается в заявлении, Москва должна «прекратить враждебную кампанию дезинформации» в отношении Украины, а также снизить напряженность «внутри и вокруг Украины».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».



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