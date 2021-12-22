ТКГ договорилась о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе

“На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и… соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года”, – заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Кинунен.

Украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, что на последнем в 2021 году заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года.

На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны Украины.

“Вооруженные силы Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ”, – заявили в ведомстве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан, а предстоящие рождественские и новогодние праздники будут мирными.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4552622068124973&id=100001316744918

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

В 2021 году подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий. О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля.

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