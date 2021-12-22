 

В Украине за 11 месяцев на борьбу с COVID-19 выделили почти 35 млрд грн – Минфин

22.12.2021, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 34,7 млрд грн. из предусмотренных 43,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В частности, из бюджета выделили:

9,8 млрд грн на закупку вакцин против коронавируса;
17,8 млрд грн на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленной пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19;
21,1 млн грн на выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19;
584 млн грн на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования;
2,9 млрд грн на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина;
800 млн на выплату больничных;
1,5 млрд грн на выплату пособия по безработице и по частичной безработице;
18,3 млн грн на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях;
800 млн грн на на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения.

Фото: mof.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев коронавируса, умерли 93,9 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / В Совфеде обвинили Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных

24.03 / В Украине зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19

03.10 / В Минске началась акция оппозиции

10.06 / Захарова предложила «англосаксам» извиниться перед Сноуденом

03.10 / В РПЦ определились с вопросом захоронения Ленина

15.09 / Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

25.07 / В Хабаровске завершилась очередная акция протеста

03.12 / В мире: В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие

14.10 / В Японии распустили нижнюю палату парламента

29.09 / Помпео призвал Грецию и Турцию провести переговоры по вопросу о морских границах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика