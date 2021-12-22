Не только модные, но еще и с эффектом лифтинга: простые омолаживающие прически и техника их выполнения

Быстрые и простые прически с омолаживающим эффектом – мечта любой женщины. И таких вариантов для длинных и для коротких волос немало – это всевозможные косы и пучки, которые идеально подходят для уличного стиля. Удачно подобранная прическа может визуально уменьшить возраст лет на пять и подчеркнуть красоту лица, при этом на нее потребуется буквально несколько минут времени.

Пучок балерины (главное фото)

Быстрая и легкая прическа, которая создает эффект лифтинга, – это классический пучок балерины.

Чтобы ее сделать, нужно разделить волосы прямым пробором, собрать их назад. Затем закрутить тугой пучок, чтобы волосы спереди плотно прилегали к голове. Пучок может быть низким или находиться на среднем уровне.

Боковая коса для длинных волос

Боковая коса – это очень хороший вариант, чтобы собрать длинные волосы и придать им особый вид. Такая прическа заметно омолаживает, так как придает лицу романтический вид, особенно если оставить одну прядь свободно падающей на лицо.

Сделать такую прическу легко. Нужно собрать все волосы на одну сторону и заплести классическую косу в три пряди, не стараясь сделать ее идеальной. Именно в этой небрежности и заключается вся прелесть прически. Когда коса будет готова, можно вытащить небольшие пряди или несколько волосков, чтобы сделать косу еще более небрежной для большего эффекта.

“Ракушка”

Много лет назад такая укладка волос стала традиционной свадебной прической, но теперь она фаворит уличной моды наряду с классическими пучками и небрежно зафиксированными зажимом волосами. И сегодня “ракушка” – это уже не та классическая прическа, удерживаемая большим количеством лака, а нечто гораздо более неформальное и непринужденное. Также она помогает визуально казаться моложе.

Чтобы сделать такую прическу, нужно собрать все волосы в хвост на среднем уровне, но ничем его не завязывать. Затем его нужно намотать на палец, чтобы получилось подобие вертикальной трубки, и приколоть к волосам заколками. Не следует стремиться к совершенству – эта прическа не должна быть идеальной. Еще одно важное правило – не нужно использовать лак для волос.

Мини-косы с одной стороны

Это еще один вариант омолаживающей прически – это несколько мини-косичек с одной стороны и распущенные остальные волосы. В этом случае тугие косички создают легкий эффект лифтинга, который придает образу так называемый лисий вид. С другой стороны волосы нужно свободно распустить, чтобы они мягко обрамляли лицо, что дает очень интересный результат.

На одной стороне головы отделить две или три пряди и заплести их отдельно. Затем взять маленькие и тоненькие резинки и соединить их с другими прядями волос, чтобы они прилегали к голове и не двигались. Затем встряхнуть головой, чтобы все распущенные волосы легли естественно.

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Низкий хвост

Простой низкий «конский» хвост с прямым пробором без особых затей – очень быстрая прическа, которая “убирает” возраст. Хвост заставляет вернуться в юность и наделяет романтичностью. Делать его очень легко – нужно всего лишь собрать волосы в хвост в нижней части головы. Такой вариант универсален и всегда уместен. Он подойдет как юным девушкам, так и взрослым дамам.

Если предварительно выпрямить волосы и добавить блестящий аксессуар, тогда получится шикарная прическа.

Сверхгладкая прическа с эффектом мокрых волос

Эта прическа хорошо подойдет девушкам, которые любят носить распущенные волосы. Чтобы сделать лицо визуально моложе, следует обратить внимание на укладку, для которой используются средства для придания волосам мокрого эффекта. Эти средства не только обеспечивают текстуру и свехгладкость, но также фиксируют волосы и добавляют блеска. Чем прямее будут волосы, тем лучше получится прическа. Этот вариант выглядит очень стильно и практически не выходит из моды.

Низкий хвостик для стрижки боб

Для стрижки боб хорошо подойдет низкий хвостик с гладко зачесанными волосами. Невероятно просто и очень элегантно.

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Остроконечный пучок

У такого пучка есть множество преимуществ: его легко сделать, он подходит для всех типов волос, очень выручит, когда нет времени, но хочется сделать модную прическу. Мягкий эффект придаст лицу сияние молодости лицу. Прическа будет еще интереснее, если оставить торчащие в стороны волосы.

Невидимые полусобранные пряди

Получается романтично и просто. Нужно незаметно подобрать верхние пряди, заколоть невидимками и спрятать их под собственными волосами. Осталось закрепить результат с помощью лака и завить остальные волосы.

Низкий хвостик для тонких волос

Если волос мало, лучше всего сделать низкий хвостик и нанести текстурирующий спрей.