Мнение: Костер авторского тщеславия

Еще один ушел в вечность!

Сайт «Автор.Тудей» многие называют «сайтом для графоманов», но у него есть одно несомненное достоинство – очень удобная встроенная статистика для оценки, насколько хорошо читают тот или иной текст. Там не только стандартное «количество посещений», но также и счетчик, сколько времени читатели потратили на текст! И эта статистика – открытая, каждый может включить и посмотреть.

Так что я с удовольствием воспользовался возможностями сайта, чтобы заценить, насколько действенной оказалась моя вчерашняя рецензия на текст под названием «Тактическое чтиво» от волшебного автора, скрывающегося под псевдонимом Къябарчи. Результат, скажу без ложной скромности, превзошел все ожидания! Смотрим: текст автор выложил 18 декабря; особого фурора он не произвел, но – у автора есть уже определенное реноме, им заинтересовались: в первый день – 97 прочтений, второй – 249, третий – 409… Не экспонента, но почти. Но вот на 4-й день я выкладываю свою рецензию у себя в блоге , и… Во сколько раз увеличилось количество просмотров, как думаете? Опять вдвое? Втрое?

На четвертый день у этого (довольно специального и отнюдь не художественного) текста – почти 12 тысяч просмотров! И общее время чтения – 130 часов. Для 15 страничек – совсем неплохо. То есть люди не просто заглядывали и бросали – они читали и прочитывали!

Сам не ожидал. Более 10 тысяч просмотров на свое произведение, ЗА ДЕНЬ – блин, такая цифра заманчива даже для меня. 10 тысяч новых читателей! Как с куста! Жаль, что мне такого никто не предлагает… И с другой стороны – рад еще и за старичка ЖЖ. Его все уже по сто раз похоронили – а он, глядите, еще кое-что может!

Был вчера в книжном, в очередной раз изумился, до какой же степени упали тиражи книг. Новая «бомба» от Александра Никонова, про климат (что может быть сейчас актуальнее и интереснее?) – на какой-то туалетной бумаге, микроскопическим шрифтом, тираж – 2 тыс. экз. Новый бестселлер от Лукьяненко, автора «Дозоров» и вообще самого популярного «фантаста» в стране – тираж 23 тыс. экз. Даже не знаю – можно ли назвать бестселлером книгу тиражом в 23 тыс. экз.?! «Маловато будет!»

А тут, повторюсь – 12 тыс. прочтений за сутки. И причина одна – Рецензия от Сапожника! Текст, понятно, у Къабарчи гениальный – но публика ленива, к тому ж дура, когда б и как она до него добралась? Короче – не понимаю я авторов, которые еще не участвуют в моем Проекте. Эх… Так и пропадут в безвестности.