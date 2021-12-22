В Израиле произвели искусственное мясо дешевле натурального

Себестоимость килограмма искусственного мяса на одной из ферм в Израиле составила чуть менее 17 долларов за килограмм. Компания достигла снижения расходов на производство продуктов вдвое всего за полгода, отмечают эксперты. И это еще не предел.

Работы продолжаются, что дает основания ожидать дальнейшего уменьшения себестоимости. Кстати, данные сорт искусственного мяса уже трудно отличить от натуральной куриной грудки. Главное его достоинство в том, что производство можно масштабировать до любых объемов.

Искусственное мясо производят из живых клеток организма животного или птицы, поясняют специалисты. Только выращиваются они не в самом организме, а в специальном биореакторе. Таким образом, снимается еще и важная моральная проблема. Ведь для получения мяса традиционным способом приходится убивать выращенных живых существ.