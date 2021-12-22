Джонсон и Шольц обсудили «предотвращение агрессии» РФ против Украины

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью взаимодействия с Россией для «деэскалации» на Украине, сообщила канцелярия Джонсона.

Как сообщил Лондон, Джонсон и Шольц обсудили международные вопросы, в том числе речь шла о «ситуации на границе Украины». Главы правительств Великобритании и Германии «согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», передает РИА «Новости».

Кроме того, Лондон и Берлин решили работать над дальнейшим углублением отношений Великобритании и Германии. Джонсон и Шольц обменялись информацией о штамме коронавируса «омикрон». Также они согласились с необходимостью как можно скорее решить вопрос реализации Североирландского протокола. Как сообщил Лондон, Джонсон и Шольц «с нетерпением ждут возможности встретиться лично при первой же возможности».

Напомним, Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате. Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».